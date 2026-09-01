Alejandra Baigorria harta de preguntas en torno a Said Palao: “No vivimos de lo que digan los demás”

Alejandra Baigorria expresó su cansancio ante las constantes preguntas sobre las imágenes de Said Palao en Argentina, donde fue captado junto a un grupo de amigos y varias mujeres. La empresaria aseguró que su relación atraviesa un buen momento.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, Baigorria señaló que su matrimonio con el chico reality marcha bien y que, cada vez que le consulten sobre el tema, su respuesta será la misma.

“Vamos muy bien. Lo que pasa es que ya no tienen que preguntar, solo preguntan eso y eso, pero voy a responder lo mismo. Estamos perfectos y trabajando”, comentó la popular ‘Gringa de Gamarra’.

ENVÍA UN MENSAJE A SUS DETRACTORES

Ante las críticas a su matrimonio, Alejandra Baigorria aseguró que ella y Said no viven pendientes de las opiniones ajenas. Además, adelantó que ambos tienen previsto realizar un viaje de 20 días. “Estamos a puertas de un viaje. Nosotros no vivimos de lo que digan los demás”, manifestó.