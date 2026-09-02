Yaco Eskenazi revela el secreto para tener un matrimonio sólido con Natalie Vértiz

Se conocieron en un reality de competencia y, desde ese primer momento, se dieron cuenta de que eran el uno para el otro. Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz han demostrado ser una de las parejas más sólidas de la televisión peruana, alejados de los escándalos y dedicados a su familia.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, Yaco reveló el secreto para mantener una relación estable con la ex Miss Perú, con quien tiene dos hijos. Según explicó, el amor, la comunicación y el trabajo en equipo son los pilares de su matrimonio.

“Nos va bien porque nos amamos básicamente. El verdadero secreto es que existe mucho amor entre los dos, pero también existe la idea que somos un equipo y que cada uno es una persona individual que se puede equivocar. Creo que es ese el secreto, la comunicación y el amor que hemos construido a través de los años”, comentó.

TRABAJA EN EQUIPO CON NATALIE

Al ser consultado sobre el denominado “50/50”, Yaco Eskenazi enfatizó que él y Natalie no solo son esposos, sino también un equipo que busca lo mejor para sus pequeños. “Todo lo que hago es para ella y lo que ella hace es para mí, y todo lo que hacemos es para nuestros hijos”, expresó.