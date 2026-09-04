Fabio Agostini lanza advertencia a Paul Michael: “Hoy te arranco un brazo”

¡La guerra se encendió en los realities! Luego de verse enfrascados en una serie de enfrentamientos dentro del programa de competencia en el que participan, Fabio Agostini dejó entrever que estaría cansado de Paul Michael, integrante de La Combinación de La Habana.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, el español aseguró que todo lo que hacen en la televisión peruana forma parte del show. Sin embargo, al ser consultado sobre lo que podría decir la ‘Tía Lisura’ acerca de sus actitudes, Fabio lanzó una fuerte advertencia al cantante.

“Le mando un saludo a la Tía Lisura. Por molestarlo, hoy voy a fastidiar aún más a Paul”, comentó en un primer momento. Sin embargo, luego elevó el tono de su mensaje: “Ojalá me responda la Tía Lisura. Hoy va a ser peor, hoy le arranco un brazo”, indicó.

¿CÓMO SE LLEVAN REALMENTE?

Al parecer, todo lo que protagonizan en el reality sería parte del espectáculo para generar interés entre los televidentes, pues, de acuerdo con Fabio Agostini, él y Paul Michael son buenos amigos. “Nosotros competimos, nos picamos y todos saben que me llevo bien con Paul. Incluso grabamos TikToks”, señaló.