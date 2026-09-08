Melanie Martínez anuncia su distanciamiento de Pamela Franco: “Ella me bloqueó”

Después de coincidir en varios eventos públicos, donde demostraban una amistad que parecía inquebrantable, Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, anunció que se distanció de la cantante de cumbia Pamela Franco.

En declaraciones para Detrás de Cámaras, Melanie explicó el motivo por el que ya no continúa siendo “pinky” de la actual pareja de Christian Cueva. Según comentó, la exintegrante de Alma Bella habría tomado la decisión de terminar la amistad entre ambas.

“Lo que a mí puede fastidiarme un poco es que se presentó de una manera y luego eso desapareció. Yo no he cortado palitos con Pamela Franco; ella fue quien me bloqueó. Hay que preguntarle a Pamelita qué pasó”, manifestó.

¿PODRÍA COLABORAR CON PAMELA LÓPEZ?

Tras marcar distancia de Pamela Franco, Melanie Martínez no descartó juntarse con Pamela López, expareja de Christian Cueva para realizar una colaboración, ya que ambas han atravesado episodios similares. “Uno nunca puede descartar nada. Cualquier posibilidad es válida. Podemos ir por otro lado, como mujeres que hemos sido engañadas”, expresó.