Paul Michael tras reencuentro con Pamela López: “Siempre contará con todo mi apoyo”

A más de dos meses de haber terminado su relación, Paul Michael y Pamela López volvieron a encontrarse. Al verla, el integrante de La Combinación de La Habana no pudo ocultar su emoción al tener cerca nuevamente a la popular ‘Kittypam’.

El ‘Chalaquito’ no se mostró nervioso y decidió conversar con los medios de comunicación. El cantante aseguró que todavía siente un cariño especial por Pamela y que estará dispuesto a respaldarla cuando lo necesite. “Ella sabe que siempre puede contar con todo mi apoyo (…) Nosotros terminamos de la mejor manera. Siempre le desearé lo mejor”, declaró.

¿PAMELA LÓPEZ SE SINTIÓ INCÓMODA CON PAUL MICHAEL?

Aunque muchos de los presentes imaginaron que Pamela López se sentiría incómoda al coincidir con Paul Michael, la conductora de Vale Todo Digital aseguró que estaba relajada y que no tendría inconvenientes en volver a compartir un mismo espacio con el cantante. “Sí, me hizo grabar con La Combinación de La Habana. ¿Por qué no podemos grabar un ‘feed’?”, comentó.

Pamela no solo estaría dispuesta a crear contenido junto a su expareja, sino también con Melanie Martínez, ex amiga de Pamela Franco, actual pareja de Christian Cueva. “Dije: ‘¿Por qué no?’, si ella canta muy bonito”, manifestó.