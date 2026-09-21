Franco Portales, novio de Pamela López, minimiza a Paul Michael: “No sé quién es él”

¡Lo multiplicó por cero! Durante un evento de Pamela López, su actual pareja, Franco Portales, minimizó a Paul Michael, exnovio de la popular ‘Kittypam’, con quien mantuvo una relación durante más de un año tras finalizar su romance con Christian Cueva.

Durante el evento organizado por los seguidores de la exintegrante de La Granja VIP, un equipo de Detrás de Cámaras le preguntó al productor sobre el ‘Chalaquito’. Sin embargo, Portales aseguró no conocerlo dentro del ambiente artístico: “No sé quién es. No lo conozco. La verdad, me da igual”.

¿QUÉ OPINA PAMELA LÓPEZ DE PAUL MICHAEL?

Al ser consultada sobre Paul Michael, Pamela López reveló que aún intercambia mensajes con el integrante de La Combinación de La Habana, pues ambos se iniciaron juntos en el mundo de Chollywood. “Tenemos mucha comunicación. Empezamos como amigos. Me sorprendieron muchas cosas de él, pero tiene una personalidad única”, declaró.

Finalmente, la popular ‘Kittypam’ agradeció el apoyo que viene recibiendo de Franco Portales, con quien inició una relación amorosa. Además, comentó que el mundo de la farándula peruana es nuevo para él. ¿Durará el romance entre ambos?