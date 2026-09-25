Flor Polo sobre Néstor Villanueva: “Mis hijos no necesitan un padre presente”

Tras haberle ganado el juicio para incrementar la manutención de sus hijos, Flor Polo hizo un llamado a Néstor Villanueva y le pidió que deje de hablar de ella cada vez que lo inviten a un programa para comentar sobre la situación.

Durante una entrevista en Detrás de Cámaras, la hija de Susy Díaz mencionó que el cantante de cumbia le causa un perjuicio a nivel personal. Además, manifestó que es una madre trabajadora que hace de todo para ver felices a sus pequeños.

“Mi mamá ha sido un gran apoyo para mí. Es mi motor y motivo. Si estoy acá (en el set), es porque quiero que dejen de exponer a mis pequeños, porque esa persona se está paseando por todos los lugares a hablar de mis pequeños (…) Por supuesto que sí (me hace mucho daño). Es muy difícil hablar de cosas que quería guardármelas. Quiero que mis hijos estén tranquilos. Quiero que ya no los mencione por un poco de dinero”, sostuvo.

ENVÍA MENSAJE A NÉSTOR VILLANUEVA

Para demostrar que es una madre coraje con sus hijos, Flor Polo decidió enviarle un mensaje a Néstor Villanueva, asegurando que no es necesario tener una figura paterna en la vida de sus pequeños. “Siempre seré una madre leona. Mis hijos no necesitan un padre presente porque todo el cariño y atención se los doy yo”.