Doña Peta confirma que Paolo Guerrero volverá a ser papá: “Va a tener su hijita”

A pesar de que se dejaban de seguir en redes sociales y luego volvían a estar juntos, la cigüeña tocó la puerta de la familia Guerrero Consorte. La madre de Paolo Guerrero, doña Peta, reveló que el actual futbolista de Alianza Lima volverá a convertirse en padre.

De acuerdo con lo revelado por la progenitora de Paolo para Detrás de Cámaras, Ana Paula Consorte se encuentra en la dulce espera. Además, dio a conocer el sexo del bebé que llegará a la vida del jugador y la brasileña, quienes lo esperan con muchas ansias.

“Sí, va a tener su hijita. Mujer va a ser. Una nieta más. Ya voy a tener siete nietas mujeres y tengo 16 nietos hombres. Yo adoro a mis hijos. El engreimiento hacia los nietos lo da la abuela porque los padres son los que los crían”, comentó la mamá del ‘Depredador’.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON ANA PAULA CONSORTE?

Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la relación que llevan doña Peta y Ana Paula Consorte. La progenitora del futbolista comentó que no tiene ningún inconveniente con la brasileña: “Yo no soy drástica, yo quiero a todas mis nueras. No tengo problemas (con ella), es madre de mis nietos”.