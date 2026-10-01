Karla Tarazona y Pamela López se unen en evento y descartan atacar a Pamela Franco

Karla Tarazona y Pamela López sorprendieron al compartir escenario durante un evento de cierre de campaña realizado en el distrito de Comas, donde ambas animaron una actividad para los vecinos de la zona.

Durante el evento, las conductoras protagonizaron algunos momentos de humor y bromas relacionadas con sus respectivas experiencias sentimentales. Incluso, ambas hicieron referencias a sus exparejas, Cristian Domínguez y Christian Cueva.

DESCARTAN HABERSE UNIDO PARA ATACAR A PAMELA FRANCO

Ante la pregunta sobre si se habían unido por sus diferencias con Pamela Franco, Pamela López marcó distancia de esa versión y sostuvo que no considera que la cantante sea su enemiga. "No, no, no. Hay una gran diferencia en las personas. Y creo que yo lo he demostrado. Cuando tú te unes con alguien, únete para algo positivo. Únete porque estamos trabajando y porque cada una saca adelante a su familia", señaló.

Asimismo, López también indicó que no tendría inconvenientes en compartir un escenario con Franco, ya que, según explicó, entre ambas no existe un conflicto personal. "Yo no creo que ella sea su enemiga. Yo, si bien es cierto, tengo muchas diferencias con la persona que mencionó. Sin embargo, es verdad. O sea, no tengo ningún problema, Carla. Nunca hemos tenido ningún tema personal. Yo no le he hecho nada. Ella tampoco me ha causado nada a mí. No tendría por qué no saludarla, por qué no trabajar con ella", afirmó.

TARAZONA MARCA DISTANCIA CON PAMELA FRANCO

Por otro lado, Karla Tarazona recordó que existen personas con las que prefiere no volver a tener contacto debido a situaciones ocurridas en el pasado. "Yo ya dije bien claro, después de lo que sucedió, hay personas en mi vida que ya he dicho que ojalá nunca más en mi vida se me vuelvan a cruzar", manifestó.