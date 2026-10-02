Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al bailar juntos durante presentación en Cajamarca

En medio de una presentación en Cajamarca, Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a compartir escenario y protagonizaron un momento que no pasó desapercibido. La pareja reapareció públicamente mientras interpretaba y bailaban juntos.

Durante el show, Franco y Cueva se mostraron juntos mientras sonaba el tema “El cervecero”. El futbolista acompañó a la cantante durante parte de la presentación e incluso se animaron a zapatear al ritmo de la música.

Este momento generó comentarios sobre el estilo de ambos. Mientras Pamela Franco lució un llamativo outfit durante el evento, Christian Cueva volvió a apostar por un conjunto deportivo.

CERCA DE CUMPLIR DOS AÑOS DE RELACIÓN

Por otro lado, la aparición de la pareja se produce a pocos días de que cumplan dos años desde que hicieron pública oficialmente su relación el 31 de octubre de 2024.

Desde entonces, ambos han mantenido una relación que ha generado constante atención en programas de espectáculos y redes sociales. Aunque en los últimos meses sus apariciones conjuntas habían sido menos frecuentes.