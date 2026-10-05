¡No pasaron desapercibidos! Famosos acudieron a votar y protagonizaron anécdotas

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 también tuvo como protagonistas a diversas figuras de la farándula peruana, quienes no pasaron desapercibidas y acudieron a sus respectivos locales de votación para cumplir con su deber ciudadano.

Uno de los personajes que llamó la atención fue Zumba, quien llegó a votar luciendo un peculiar atuendo inspirado en Pokémon. El ex chico reality sorprendió con detalles alusivos a Charizard, personaje de la popular serie animada

Asimismo, Sheyla Rojas acompañó a su pareja, Joaquín, quien postuló en Cajamarca, aunque finalmente no obtuvo los resultados esperados. La pareja también protagonizó algunos momentos que llamaron la atención.

FIGURAS DE LA TELEVISIÓN ACUDIERON A VOTAR

Otra de las figuras que cumplió con su deber cívico fue la vedette Isauro Araújo, quien llegó temprano a su mesa de votación y llamó la atención por el look que eligió para la jornada.

Ethel Pozo acudió acompañada de su esposo Julián Alexander y su mascota Rambo. La conductora contó que pudo votar rápidamente debido a que encontró poca afluencia en su mesa. “Ya votamos los dos”, comentó Ethel.

PROTAGONIZARON ANÉCDOTAS

Quien tuvo una responsabilidad especial durante estas elecciones fue Edwin Sierra, a quien le correspondió desempeñarse como presidente de mesa. El humorista compartió imágenes junto a sus compañeros y mostró parte de los alimentos que recibieron durante la jornada electoral.

Por otro lado, Alejandra Baigorria también acudió a votar acompañada de su padre y otros integrantes de su familia. La empresaria compartió parte del momento en sus redes sociales.