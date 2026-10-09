Pamela Franco y Cueva hacen nuevos planes: Futbolista habla sobre su futuro familiar

Pamela Franco presentó oficialmente dos nuevos proyectos con los que busca ampliar sus actividades más allá de la música. Se trata de Sono de Tech, una iniciativa relacionada con el sector salud, y de la organización Manos Azules en el Mundo de TEA, enfocada en acciones de apoyo a la comunidad.

Durante la presentación, la cantante aseguró que tiene claras sus prioridades y que prefiere concentrarse en sus objetivos antes que responder a las críticas. “Yo creo que más que decir cosas, creo que ya como personas adultas, no hay que hablar, hay que hacer”, expresó.

POSIBILIDADES DE FORMAR UNA FAMILIA

Christian Cueva estuvo presente durante el evento y compartió varios momentos de la presentación a través de una transmisión en vivo, demostrando su respaldo hacia los nuevos emprendimientos de la cantante.

Consultado sobre la posibilidad de tener otro bebé, el futbolista respondió que ambos prefieren avanzar con calma y mantener sus planes en privado. “Todo lo que Dios permita, estará”, comentó.

ABOGADA DE CUEVA SE PRONUNCIA

Por otro lado, la abogada del futbolista se refirió al proceso legal que mantiene con su expareja, Pamela López. La defensa sostuvo que han buscado llegar a acuerdos mediante la conciliación, priorizando el bienestar de los niños. “Hay cosas que no, si lamentablemente la señora no quiere llegar a acuerdos, nos iremos sin la invitada legal y ahí lo veremos”, manifestó.