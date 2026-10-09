¡Samantha Batallanos rompe el silencio sobre las exclusivas fiestas de millonarios!

La modelo Samantha Batallanos llegó a la conferencia de prensa del Reggaetón Lima Festival y acaparó las miradas con un sensual baile. Durante el encuentro con los medios, también se pronunció sobre las exclusivas fiestas que se realizan en el extranjero, donde suelen reunirse modelos, millonarios y jeques.

Al ser consultada sobre las supuestas propuestas que se realizarían en estos eventos, la modelo sostuvo que no es necesario viajar a otro país para hacer ciertas cosas.

MEMBRESÍAS DE HASTA 30 MIL DOLARES

Asimismo, se mencionó que pertenecer a algunos de estos exclusivos círculos puede costar alrededor de 30 mil dólares, una cifra que sorprendió por su elevado monto. “Entiendo que nosotros tenemos otra realidad y acá sí es un número grande, ¿me entiendes?”, comentó.

SE PREPARA PARA FESTIVAL DE REGGAETÓN

Mientras disfruta de su soltería, Batallanos continúa participando en eventos del espectáculo y se alista para asistir al Reggaetón Lima Festival este 31 de octubre en el Estadio Nacional.