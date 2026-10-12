¡Se acabó el amor! Makeli Luján, Dimas Isla, Gabriela Herrera y Diego Chávarri anuncian separaciones

El mundo de la farándula peruana se vio sorprendido durante el último fin de semana tras conocerse el fin de dos relaciones sentimentales. Por un lado, los cantantes Makeli Luján, integrante de La Bella Luz, y Dimas Isla, anunciaron que decidieron terminar su romance después de más de un año juntos. Ambos compartieron comunicados en los que confirmaron la decisión de poner punto final a su relación.

La noticia también alcanzó a Gabriela Herrera y Diego Chávarri, quienes hicieron pública su separación luego de haber compartido una relación que generó atención entre sus seguidores. Los dos difundieron mensajes para comunicar el fin de su romance; sin embargo, sus declaraciones presentaron diferencias en la manera de describir la decisión.

Ante estas separaciones, la terapeuta Alessandra Varesi, explicó como afrontar una ruptura amorosa y recuperar el equilibrio emocional y recomendó mantener los vínculos familiares y las amistades, respetar los espacios personales.

CONSEJOS PARA AFRONTAR UNA SEPARACIÓN

Ambas parejas utilizaron la misma metodología y la red social Instagram para anunciar el fin de sus relaciones. La noticia sorprendió a sus seguidores, ya que ambas parejas se mostraban sólidas en redes sociales y compartían sus planes a futuro.

Por otro lado, la especialista hizo hincapié en el denominado contacto cero y señaló que tomar distancia puede ayudar a procesar la separación, aunque cada persona necesita encontrar la manera de afrontar el duelo emocional. Asimismo, indicó que es importante reconocer el dolor sin negarlo y evitar acciones motivadas únicamente por el deseo de provocar celos o generar una reacción en la expareja.