Naldy Saldaña continúa su lucha judicial y apuesta por una nueva etapa musical

A dos meses de denunciar por presunta agresión sexual y tocamientos indebidos al director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta, la cantante Naldy Saldaña busca abrirse camino como solista y continuar con su carrera artística.

La intérprete de cumbia aseguró que este nuevo desafío representa un sueño que viene trabajando desde hace varios años y que ahora desea concretar pese a las dificultades que ha enfrentado.

Sin embargo, su nueva etapa profesional también se ha visto marcada por las amenazas que, según indicó, recibió recientemente y que la llevaron a cancelar su primer espectáculo como solista.

CONTINÚA SU CARRERA PESE A LAS ADVERSIDADES

Asimismo, explicó que su decisión de convertirse en solista responde a una meta personal que comenzó a desarrollar hace aproximadamente tres años. “Lamentablemente, yo tuve que pasar por este momento tan difícil, tan complicado para mí, pero estoy tratando de dejar un poco eso porque es un mal recuerdo y tratar de sumar a la música, tratar de demostrar mi lado artista, mi lado musical a pesar de las adversidades”, manifestó.

Además, señaló que la inseguridad que afecta al país también genera preocupación entre los artistas, ya que tuvo que cancelar su primer show por las amenazas que aseguró haber recibido.

EXIGE JUSTICIA Y ESPERA AVANCES EN EL PROCESO JUDICIAL

Por otro lado, la cantante sostuvo que el proceso sigue en marcha y que sus abogados están a cargo de las gestiones correspondientes para buscar justicia por los hechos de violencia que sufrió. “Es un proceso que todavía sigue, en realidad nosotros estamos ahí pendientes porque, lamentablemente, como te repito, no estamos en un país donde la justicia demora demasiado, pero estamos insistiendo, mis abogados están encargando de todo eso porque es lo único que buscamos: justicia ante todo esto que ha sucedido”, declaró.