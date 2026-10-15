Pamela Franco y Christian Cueva derrochan amor mientras crece polémica con Pamela López

Pamela Franco habría presentado una denuncia contra Pamela López por presunta violencia psicológica, luego de que esta última se refiriera al club de fans de la cantante como “las clandestinas”.

La medida legal fue comentada en un programa de espectáculos, donde también se abordó la reciente aparición pública de Franco junto a su pareja, el futbolista Christian Cueva.

Asimismo, la cantante se mostró sonriente y cariñosa durante una aparición televisiva, en la que participó junto a Cueva mientras ambos bromeaban sobre su relación, donde compartieron diversas escenas de complicidad.

PROTAGONIZAN MOMENTOS DE COMPLICIDAD

La pareja respondió preguntas sobre su convivencia y sus reacciones ante los desacuerdos. Al ser consultados sobre quién era más orgulloso al momento de reconciliarse, ambos participaron en una dinámica que dio pie a bromas entre los presentes.

Pamela, señaló que él tiene más actividades debido a su trabajo, mientras que ella prefiere mantenerse ocupada en proyectos que le generen resultados.

INTERCAMBIAN MENSAJES DE AMOR Y GENERAN REACCIONES

Christian Cueva publicó un mensaje dedicado a Pamela Franco, en el que le expresó sus sentimientos y le aseguró que estaría a su lado, encontrando respuesta inmediatamente de la Franco quién reconoció la importancia de permanecer juntos.