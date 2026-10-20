Pamela López desmiente a Cueva y asegura que aún no le paga la deuda a su madre

Sin reservas, Pamela López respondió a las declaraciones de Christian Cueva, quien aseguró haber devuelto el dinero que le prestó la madre de la popular ‘Kittypam’. López desmintió la versión que el futbolista ofreció a un programa local.

En declaraciones a los medios de comunicación, Pamela calificó de ‘mentiroso’ al futbolista de Sport Boys y aseguró que su progenitora aún espera la devolución del dinero que le entregó en confianza tiempo atrás.

“Hay tantos delincuentes cínicos y mentirosos que tienen la cobardía de salir adelante y decir que pagaron el dinero, y se quedan con esa plata, que le costó sangre, dolor y lágrima a una persona”, aseguró la conductora de Vale Todo Digital.

Al ser consultada sobre los trámites de divorcio con Christian Cueva, Pamela López indicó que aún falta afinar algunos puntos. Sin embargo, dejó un mensaje para las próximas parejas de ‘Aladino’: “Si no llegamos a un acuerdo, es porque me dejó en la calle (…) La que se lo queda pierde”.

¿QUÉ OPINA SOBRE LA DENUNCIA DE PAMELA FRANCO?

Días atrás, Pamela Franco decidió iniciar acciones legales contra Pamela López por haberla calificado de ‘clandestina’. Ante ello, la popular ‘Kittypam’ respondió a la denuncia de la cantante de cumbia: “Se paseó por muchos lugares diciendo cosas que no eran verdaderas”.