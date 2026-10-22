Guty Carrera hace revelación tras ganar ‘Top Chef’: “Jamás había tenido una experiencia de cocina”

Guty Carrera dejó el Perú para buscar nuevas oportunidades en México y hoy celebra un importante logro: ganar el reality de cocina ‘Top Chef’. En una entrevista con Detrás de Cámaras, el modelo contó cómo inició su participación en la competencia y sorprendió al revelar que no sabía cocinar.

Durante su conversación con Karina Rivera y Kurt Villavicencio, Guty explicó que llegó al programa sin conocimientos culinarios. Sin embargo, con el paso de las semanas, el estudio y la práctica, aprendió a preparar distintos platos.

“Jamás había tenido una experiencia de cocina, esa es la realidad. Yo antes de entrar al reality no sabía preparar absolutamente nada, se me quemaba el agua (…) Una semana antes de que inicie el programa, dije estaré dos semanas, cobro mi sueldo y me voy”, manifestó.

¿CÓMO APRENDIÓ A COCINAR GUTY CARRERA?

Consciente de su falta de experiencia, Guty Carrera decidió alejarse de las redes sociales y dedicarse a estudiar cocina. Ese esfuerzo le permitió avanzar en la competencia y asumir el liderazgo de un equipo. “Me dediqué a estudiar, y yo mismo me dije sí puedo, al final me convertí en el líder de un equipo”, contó.

Finalmente, el modelo agradeció el respaldo de los peruanos durante su participación en México y aseguró que continuará trabajando para dejar en alto el nombre del país. “Este triunfo es de todos ustedes”, expresó.