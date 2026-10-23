Melcochita, decepcionado de sus hijas: “Cuando no hay plata, hablan pestes de uno”

Tras conocerse que Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, le compró un departamento a su pareja, Heydi Amado, sus hijas Susan y Yessenia Villanueva expresaron su desacuerdo con el gasto realizado por su padre.
Ante esta situación, el sonero se mostró decepcionado por los comentarios de sus hijas. Además, insinuó que ambas lo buscan solo cuando necesitan dinero o cuando quieren que le hagan algún tipo de favor en beneficio de ellas.
“En estos momentos estoy enfermo, estoy mal. Así tengo que irme a trabajar. Quiero dejar a mis hijas bien (…) Hacen 20 años siguen hablando la misma vaina. La Susan y Yessenia, a veces hablan bien, a veces mal. Cuando ya no hay plata, ya hablan mal y pestes de uno, así no es”, comentó el comediante, visiblemente ofuscado.
PIDE QUE LO DEJEN TRANQUILO
En medio de las diferencias familiares, Melcochita buscó zanjar la polémica y pidió a sus hijas que lo dejen continuar con su vida en tranquilidad. “Déjenme tranquilo, tengo 90 años”, sentenció el humorista.