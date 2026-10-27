Pamela López coincide con Marisol en evento musical: “No tengo ningún problema con la señora”

Tras la separación de Pamela López y Christian Cueva, hace más de un año, se difundieron varios nombres de personas con las que el popular ‘Aladino’ habría engañado a Pamela, entre los cuales figuraba el de la cantante Marisol.

Luego de un tiempo considerable, la popular ‘Kittypam’ coincidió con la ‘Faraona’ en un evento musical donde fue reconocida como la influencer del año. Sin embargo, la conductora de Vale Todo Digital no entabló conversación con la intérprete de ‘La escobita’.

¿CÓMO ES LA RELACIÓN CON MARISOL?

Al ser consultada sobre si tiene algún problema con la cantante de cumbia, Pamela López indicó que no ha tenido inconvenientes con Marisol. Además, señaló que la habría saludado en el evento musical si hubieran cruzado miradas. “No somos amigas, pero si chocamos miradas, tendré que ser cortés. No tengo ningún problema con la señora”.

Cabe recordar que la popular ‘Kittypam’ reveló que, durante su crisis matrimonial con Christian Cueva, el futbolista intentó buscar a la ‘Faraona’. Como si fuera poco, compartió una serie de conversaciones entre ambos, en las que se leían mensajes de mucha confianza.