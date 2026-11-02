Pati Lorena confiesa que ha dejado de comer producto al Alzheimer

Pati Lorena se convirtió en una de las participantes más queridas de La Granja VIP. Sin embargo, atraviesa un momento difícil relacionado con su salud, según contó en el programa Detrás de Cámaras.

Durante la conversación, la exintegrante del reality reveló que ha tenido dificultades para alimentarse, una situación que atribuye al alzheimer. Según explicó, pasó de pesar 64 a 50 kilos en un mes y medio, lo que ha generado preocupación entre sus familiares, quienes la acompañan en este proceso.

“Es parte del Alzheimer, pero todo está controlado. Estoy con nutricionista, me han dado un horario de comidas que debo ingerir. Todo lo tomo de manera positiva y no gano nada preocupándome. De 64 kg he bajado a 50 kg en un mes y medio. Cuando dejé de comer había días que me sentía mareada (…) El cerebro en algún momento se olvida de comer”, comentó.

LOS MOMENTOS COMPLICADOS DE PATI LORENA

Pati Lorena también relató cómo la falta de apetito ha afectado su rutina de alimentación y recordó que, durante varios días, apenas consumió una comida al día. “El jueves solo tomé desayuno y durante el día no tuve hambre. El viernes solo almorcé y no comí nada más y el sábado solo cené”, relató.