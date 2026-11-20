Pamela López acudió a la sede de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay, para rendir su manifestación en el marco del proceso iniciado por Pamela Franco. La cantante presentó una denuncia por presunta violencia psicológica y afectación a su honra e imagen personal, debido a las expresiones que la aún esposa de Christian Cueva habría realizado en su contra.

La diligencia contó con la presencia de la defensa legal de Pamela López. Asimismo, hasta las instalaciones del Ministerio Público llegó la abogada Medalid Barrientos, representante legal de Pamela Franco y Christian Cueva.

A su llegada, López evitó brindar mayores declaraciones y señaló que hablaría con la prensa una vez culminadas las diligencias.

PAMELA FRANCO BUSCA QUE CESEN LOS ATAQUES EN SU CONTRA

El proceso legal fue iniciado por Pamela Franco, quien busca que Pamela López deje de realizar expresiones e insultos como “clandestina” que, según su denuncia, afectan su bienestar psicológico, honra e imagen personal.

Por otro lado, la ex integrante de la “Granja Vip”, manifestó que no tenía intención de dejar de expresar sus opiniones sobre personajes públicos.