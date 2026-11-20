Pamela López volvió a pronunciarse sobre las controversias que mantiene con su expareja, Christian Cueva, y la cantante Pamela Franco. Esta vez, la influencer cuestionó las restricciones judiciales que limitan sus declaraciones sobre la actual pareja del futbolista.

La polémica también alcanzó nuevamente al dinero que, según López, el futbolista le debe S/80 mil a su madre desde hace casi tres años, cuestionando a Cueva y su defensa, quienes aseguran que el monto ya fue entregado.

Asimismo, López adelantó que enviará una carta notarial para que el deportista sustente la devolución del dinero o se rectifique, además de solicitar una mayor presencia como padre de sus hijos.

PAMELA CUESTIONA RESTRICCIONES Y PIDE EL PAGO DE DEUDA

La controversia entre Pamela López y Pamela Franco se originó tras el lanzamiento de la canción 'La clandestina', tema que fue relacionado con la actual pareja de Christian Cueva.

Por otro lado, pidió al futbolista que devuelva el dinero que su madre le prestó en el 2023. "Que me indique en qué circunstancias él me entregó el dinero, qué fecha, día, hora, lugar, circunstancias me entregó dicho dinero", reclamó.