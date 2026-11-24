Flor Polo atraviesa días difíciles tras denunciar a su pareja, Luiggi Yarasca, por presunta agresión física y psicológica. En medio de esta situación, la exesposa de Néstor Villanueva vivió un emotivo reencuentro con su madre, Susy Díaz.

En una entrevista exclusiva con Detrás de Cámaras, Florcita se quebró al reencontrarse con su madre en vísperas de Navidad. La hija de Augusto Polo Campos contó que en años anteriores había estado distanciada de Susy y que esta vez podrán celebrar juntas en familia.

“Estoy feliz y emocionada. Mi mamá decoró el árbol. Por las cosas que he pasado, no tenía ganas de nada, pero mi mamá ha querido decorar la casa. Todo eso me emociona porque hace muchas navidades no la pasaba con mi mamá”, mencionó con la voz entrecortada.

¿CÓMO REACCIONÓ SUSY DÍAZ AL ENTERARSE DE LA DENUNCIA DE FLOR POLO?

La denuncia de Flor Polo contra Luiggi Yarasca por presunta agresión alarmó a Susy Díaz, quien contó cómo reaccionó al enterarse de que su hija habría sido agredida por su pareja.

“Me chocó muchísimo. Ya me habían pronosticado que iba a suceder algo fuerte con Flor, pero no me imaginé que era esto. Jamás le he pegado a mi hija. Me puse a llorar cuando me enteré que le pusieron una mano a mi hija”, declaró.