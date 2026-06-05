¡Peligro en las calles de Lima! Repartidores extremos ponen en riesgo la vida de peatones

Durante los últimos días se han registrado diversos accidentes de tránsito en los que se han visto involucradas motocicletas. Sin embargo, muchos conductores que se dedican al servicio de delivery abusan de sus vehículos al trasladar cargas que superan la capacidad permitida.

REPARTIDORES EXTREMOS EN LIMA

En un informe difundido en Detrás de Cámaras, se observa a los conductores de estas unidades llevando productos de gran tamaño que dificultan su desplazamiento por la vía pública, poniendo en riesgo la vida de los conductores, peatones y otros usuarios de la vía.

Otro caso que llamó la atención de los cibernautas ocurrió en un distrito de la capital, donde un conductor fue captado llevando enormes cajas en la parte trasera de su unidad, las cuales estaban sujetadas únicamente con una cinta.

NO SOLO LAS MOTOS SON PROTAGONISTAS

Al igual que ocurre con las motocicletas, algunos ciudadanos también hacen un uso indebido de bicicletas y scooters eléctricos, unidades que fueron diseñadas principalmente para el traslado de personas y no para transportar grandes cargas que podrían poner en peligro la seguridad de todos.