Periodista venezolana de PTV pide solidaridad tras terremoto: "No sabemos nada de mi mejor amiga"

La periodista venezolana Vanessa Galván compartió el difícil momento que atraviesa tras el terremoto que golpeó a su país. Durante una entrevista, contó que, aunque logró comunicarse con parte de su familia en Caracas, aún desconoce el paradero de su mejor amiga identificada como Geraldine Feo Iriarte , quien reside en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Galván explicó que la falta de comunicaciones ha complicado las labores para ubicar a familiares y amigos. Además, señaló que el desastre dejó edificios colapsados, personas desaparecidas y miles de damnificados en distintas localidades.

La comunicadora hizo un llamado a la comunidad venezolana en el Perú y a la población en general para organizar campañas de ayuda y recaudar fondos destinados a los afectados. "El daño ha sido devastador", expresó durante la entrevista.

PREVENCIÓN EN EL PERÚ

Asimismo, pidió que la tragedia sirva como una alerta para reforzar la cultura de prevención en el Perú, destacando la importancia de supervisar las infraestructuras y participar en simulacros ante el riesgo de un eventual sismo de gran magnitud.