Detrás de cámaras

22/10/2026

Andrea San Martín fue detenida en Miraflores: ¿qué sucedió con la exchica reality?

La modelo ingresó esposada a la dependencia policial del distrito de Lima.



Andrea San Martín fue detenida en Miraflores luego de que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, la denunciara por un presunto caso de maltrato físico y psicológico contra la menor.

Según la información recogida por un equipo de Detrás de Cámaras, que acudió a la dependencia policial, la denuncia motivó la intervención de las autoridades. Las circunstancias de lo ocurrido se encuentran bajo investigación.

¿QUÉ HABRÍA SUCEDIDO ENTRE ANDREA SAN MARTÍN Y SU HIJA?

De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido el martes 20 de octubre, cuando la modelo le habría prohibido a su hija comer un snack. Esta situación habría dado lugar a un altercado durante el cual, presuntamente, San Martín habría jaloneado a la menor dentro de la vivienda, causándole moretones.

Tras advertir las presuntas lesiones en su hija, Juan Víctor Sánchez acudió a la comisaría para presentar la denuncia. Posteriormente, la modelo fue detenida mientras las autoridades realizan las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.


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