Las últimas de la farándula: Nicola Porcella rompió palitos con Ale Campaña

Nicola Porcella oficializó su ruptura amorosa con Ale Campaña. A través de su cuenta de Instagram, aclaró que por su nueva vida en México habría optado en cortar por lo sano la relación.

"Como saben, yo me estoy yendo a vivir a México y sentimos que una relación a distancia no era lo mejor". "No voy a hablar más del tema ya que ha sido difícil para los dos tomar esta decisión", respondió a sus fans.

