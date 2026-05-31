Ricky Martin volverá al Perú el próximo 10 de septiembre

Ricky Martin confirmó su regreso al Perú para el próximo 10 de septiembre, fecha en la que ofrecerá un concierto en Costa 21 como parte de su gira internacional.

El cantante puertorriqueño alcanzó fama mundial tras integrar Menudo y luego consolidó una exitosa carrera como solista con temas que marcaron generaciones.

Canciones como “Fuego contra fuego”, “Te extraño, te olvido, te amo” y “María” lo convirtieron en uno de los artistas latinos más exitosos a nivel internacional.

El esperado show promete reunir a miles de seguidores que esperan volver a cantar y bailar junto al intérprete boricua después de dos años de ausencia en el país.