Integrantes de La Bella Luz lloran durante presentación en Tarapoto

La orquesta "La Bella Luz" volvió a los escenarios con una presentación en Tarapoto durante las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Varios de los integrantes no pudieron ocultar sus sentimientos y lloraron en pleno concierto.

El retorno ocurrió solo un día después de que el grupo anunciara la suspensión temporal de sus espectáculos tras hacerse pública la denuncia de acoso sexual presentada por Naldy Saldaña contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta.

​Durante el desarrollo del espectáculo, las cantantes Ariana González y Anely Dávila protagonizaron un momento de conmoción al romper en llanto ante el público asistente. A la escena se sumó el cantante Óscar Junior, quien también se mostró visiblemente afectado mientras interpretaban su repertorio.

​Respaldo a exintegrante y compromiso con el público

​En pleno concierto, Óscar Junior tomó la palabra como nuevo líder de la agrupación para dirigirse a los asistentes y solicitar un aplauso en señal de apoyo a Naldy Saldaña, pidiendo que se haga justicia.

Asimismo, el vocalista explicó que la presencia de la agrupación se debía a un compromiso pactado con seis meses de anticipación y a los constantes mensajes del público de Tarapoto para que su participen en el evento.