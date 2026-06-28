Bomberos peruanos rescatan a adulta mayor de edificio derrumbado por terremotos en Venezuela

El equipo especializado de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) del Cuerpo General de Bomberos del Perú logró rescatar con vida a una adulta mayor de 60 años de un edificio que se derrumbó tras los terremotos en Venezuela.

Se trata de una estructura colapsada de 15 pisos ubicada en el estado de La Guaira, la zona más afectada. En imágenes exclusivas obtenidas por Panamericana Televisión se observa que los hombres de rojo realizan las labores de rescate.

Para lograr ubicar a la mujer atrapada, los bomberos hicieron uso de equipos de búsqueda electrónica y con ayuda de canes. De esta manera se dio con su ubicación y posterior rescate de la víctima.

Contingentes de Bomberos en Venezuela

Como se recuerda, dos contingentes de la unidad USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú partieron rumbo a Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas por los terremotos. Ellos llevaron herramientas especializadas, equipos de corte, agua potable y raciones de alimentos para ser autosuficientes durante los días de trabajo.