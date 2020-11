Percy Medina: El Congreso debe cambiar hoy la Mesa Directiva

La Mesa Directiva en estos momentos está liderada por la congresista del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, tras la renuncia de Luis Valdez, con Francisco Sagasti, del Partido Morado, como primer vicepresidente, Luis Roel, de Acción Popular, en la segunda vicepresidencia y Jessica Apaza, de UPP, a la tercera vicepresidencia.

Esta sería la única lista que ha sido inscrita y que se votará para la Mesa Directiva del Congreso. Con esta decisión a Silva Santisteban a la cabeza le tocaría también asumir las funciones de presidenta de la República.

Ante este panorama, para el analista político y jefe de IDEA Internacional, Percy Medina, la crisis actual demanda que el “el Congreso debe cambiar hoy la Mesa Directiva” para llegar a un consenso y a la legitimidad que el país necesita.

Por otro lado el analista señala sobre la función del Parlamento, que “si el Congreso no lleva la voz de la gente, no cumple su principal función” ya no solo deben dar leyes que representa lo que solicita la ciudadanía y “eso no ha funcionado, ya que no representaron las demandas de la población”.