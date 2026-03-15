En pleno velorio: "Los Mexicanos" amenaza a familia de chofer asesinado

Mientras velaban los restos del conductor de la línea Etsibosa, quien murió luego de que extorsionadores prendieran fuego a su unidad en El Agustino, sus familiares fueron víctimas de nuevas amenazas por parte de la organización criminal autodenominada "Los Mexicanos".

Durante el velorio, los familiares señalaron la presencia de sujetos sospechosos a bordo de una moto lineal que vigilaban el lugar. Según testimonios, los delincuentes enviaron mensajes advirtiendo que atentarían contra quienes brinden declaraciones a la prensa. "Lamentablemente, ahorita mi familia está con mucho temor de que vengan a atentar", declaró un familiar.

Brutal ataque

Las cámaras de seguridad captaron el momento del crimen. Cuatro sujetos en dos motocicletas llegaron hasta la unidad donde José Cumpa descansaba con audífonos. Tras rociar gasolina, lanzaron lo que testigos describen como una bomba, provocando una explosión. "Él ha estado descansando... no ha tenido reacción porque si hubiera tenido reacción él hubiera salido", relató su hijo, exigiendo que el caso no quede impune.

Acceso a información personal

La empresa Etsibosa continúa recibiendo mensajes intimidatorios. Los dirigentes del sector transporte denunciaron que "Los Mexicanos" han logrado infiltrarse en sus canales de comunicación, posiblemente haciéndose pasar por conductores o administradores. Para demostrar su poder, los delincuentes envían copias de los DNI de los trabajadores junto con amenazas de incendiar el patio de maniobras con los vehículos dentro.

Piden acción policial

El gremio de transportistas y la familia de la víctima criticaron la labor de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Denunciaron que, a pesar de las promesas de seguridad tras asesinatos previos en otras líneas como Santa Catalina, no se han visto medidas concretas para proteger a los trabajadores.