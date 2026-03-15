Sicarios asesinan a balazos a conocido productor de eventos en SMP

Un productor de eventos conocida en el ámbito de la música folclórica, fue asesinado a balazos. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo 15 de marzo en la zona de Pro, en el distrito de San Martín de Porres.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 5:30 a.m. en la vía auxiliar de la avenida Alfredo Mendiola. Tras finalizar un evento donde se presentaron varios artistas, John Edwin Leiva Zorrilla se dirigió a su camioneta. En ese momento, un vehículo negro se aproximó al lugar; un sujeto descendió de la unidad y realizó varios disparos.

A pesar del ataque, la víctima no falleció de forma instantánea. Fue trasladado de emergencia al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde los médicos solo pudieron confirmar su deceso debido a la gravedad de las heridas de bala.

Antecedentes de extorsión

Un dato relevante revelado tras el asesinato es que Leiva Zorrilla había denunciado públicamente que venía siendo víctima de extorsiones. Según su propio testimonio brindado anteriormente, las amenazas provenían de bandas criminales radicadas en la ciudad de Trujillo.

Reacciones en gremio artístico

Diversos artistas del género folclórico han manifestado su consternación y han expresado sus condolencias a la familia del productor. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones en la zona para dar con el paradero de los responsables de este nuevo atentado.