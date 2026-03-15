Habla bombero que realizó maniobra con camión y evitó choque en vía del Metropolitano

En entrevista exclusiva con Panamericana Noticias, el bombero Manuel Arias Chiri contó los detalles de la arriesgada maniobra que realizó para evitar chocar contra un conductor mientras se dirigía a atender un incendio.

Dicho incidente ocurrió cuando un vehículo se cruzó de manera intempestiva en la ruta de la unidad de emergencia en la vía del Metropolitano. Arias Chiri, quien además es mecánico y aficionado a los autos, explicó que en ese momento el freno no hubiera sido suficiente para evitar el impacto.

"Lo único que pude es buscar un lugar para salir de ese lado... este carro tiene un umbral de volcamiento bien alto. Entré a la izquierda y luego a la derecha para no impactar a otro taxi que estaba donde no debía", relató, describiendo que durante la maniobra tuvo una concentración total dejando de percibir los sonidos del entorno.

Daños y falta de identificación

Aunque se logró salvar la integridad de las personas, la unidad de bomberos sufrió daños considerables en la zona de la persiana y la estructura de aluminio, los cuales tuvieron que ser soldados. Lamentablemente, el conductor responsable de la imprudencia nunca pudo ser identificado, ya que se dio a la fuga y no se captó su número de placa.

Llamado a reflexión ciudadana

Manuel Arias aprovechó para invitar a los conductores a respetar las normas de tránsito y a ceder el paso ante vehículos de emergencia. "Vehículo de emergencia, ¿Qué tienes que hacer? Orillarte a la derecha, parar o sobreparar y ver por dónde viene", enfatizó, señalando que la educación vial es clave para evitar este tipo de situaciones que ponen en riesgo a quienes acuden a salvar vidas.