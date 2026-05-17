Poder Judicial evalúa prisión preventiva contra alias “La viuda negra” por asesinato de empresario en SJL

El Poder Judicial analiza el pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Cynthia Bianca Gutiérrez, conocida como alias “la viuda negra”, investigada por el asesinato de su pareja, un empresario de discotecas en San Juan de Lurigancho. La Fiscalía sostiene que el crimen habría sido planificado por motivos económicos y por presunta infidelidad.

La investigación señala que la víctima, identificada como un conocido empresario nocturno, fue asesinado en agosto de 2025 junto a dos de sus trabajadores. De acuerdo con el Ministerio Público, el móvil estaría relacionado con el temor de la investigada a perder beneficios económicos tras una posible ruptura sentimental.

Durante las diligencias, la Policía detuvo a tres personas: la principal investigada, su presunta pareja sentimental actual y un supuesto sicario. Según la Fiscalía, la acusada habría coordinado directamente la ejecución del crimen a través de terceros.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de San Juan de Lurigancho evalúa el requerimiento fiscal mientras la defensa rechaza las acusaciones y sostiene que no existen pruebas suficientes que acrediten su participación en el homicidio.