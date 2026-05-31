Cerca de 40 mil mototaxistas son víctimas de extorsión: exigen apoyo urgente a las autoridades

La extorsión contra mototaxistas continúa en aumento y ya afecta a cerca de 40,000 trabajadores en distintas zonas del país, quienes denuncian vivir con miedo constante ante las amenazas de bandas criminales.

En San Juan de Lurigancho, al menos 40 empresas de mototaxis habrían reportado cobros de cupos y amenazas, donde los delincuentes exigen pagos diarios de entre 3 y 5 soles para permitirles trabajar. Los conductores aseguran que viven en permanente zozobra y exigen mayor presencia del Estado.

Los propios mototaxistas señalan que su trabajo es su único sustento, especialmente en el caso de madres solteras que dependen del ingreso diario para mantener a sus familias. Sin embargo, afirman que la delincuencia los obliga a laborar con temor constante, tanto para ellos como para sus pasajeros.

PASAJEROS CON TEMOR

Los usuarios también se ven afectados, ya que temen ser víctimas colaterales en medio de ataques armados o asaltos durante las rutas. Ante ello, piden mayor tecnología para la Policía, como sistemas de geolocalización que permitan combatir a las bandas extorsivas.

De acuerdo con cifras policiales, entre el 1 de enero y el 10 de mayo de 2026 se registraron 5,544 casos de extorsión en el país, lo que refleja un preocupante incremento de este delito. Autoridades y ciudadanos coinciden en la necesidad de medidas urgentes para frenar esta ola criminal.