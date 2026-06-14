Motos eléctricas ya no podrán circular por ciclovías si superan los límites permitidos

Las motos eléctricas se han convertido en una alternativa de transporte cada vez más popular en Lima. Sin embargo, las autoridades recordaron que aquellos vehículos que superen los 350 watts de potencia o alcancen velocidades mayores a 25 km/h ya no podrán circular por las ciclovías.

Según la normativa vigente, estos vehículos dejan de ser considerados scooters o vehículos de movilidad personal y pasan a la categoría de motocicletas. Por ello, sus conductores deberán contar con placa de rodaje, licencia de conducir y SOAT obligatorio.

La medida ha generado rechazo entre algunos usuarios, quienes consideran que desplazarse por la pista representa un riesgo debido al tránsito vehicular. No obstante, especialistas señalan que la norma existe desde 2018 y busca garantizar la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.

Durante un recorrido por la ciclovía de la avenida Arequipa se observó a numerosos usuarios incumpliendo medidas básicas de seguridad, como el uso de casco. La Municipalidad de Miraflores informó que realiza campañas de concientización, mientras que la Policía Nacional es la encargada de fiscalizar y aplicar las sanciones correspondientes.