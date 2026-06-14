Extorsión al transporte no se detiene: 64 choferes han sido asesinados en lo que va del 2026

La violencia contra el transporte público continúa cobrando víctimas. Este martes, delincuentes atacaron a balazos una unidad que circulaba por el cruce de las avenidas Sáenz Peña y Marco Polo, en el Callao, dejando heridos al chofer, cobrador y varios pasajeros.

Entre los afectados se encuentran Bárbara Alfaro y Miguel Herrera, quienes fueron trasladados al Hospital Carrión, donde se recuperan de las lesiones sufridas durante el atentado. Familiares y trabajadores del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad.

Según cifras de las autoridades, al menos 64 choferes han sido asesinados en lo que va del 2026 por organizaciones criminales vinculadas a la extorsión y el sicariato. Además, se han registrado cerca de 95 atentados contra empresas de transporte.

Pese a los operativos policiales, conductores de diversas rutas aseguran que continúan pagando cupos diariamente para evitar represalias. Mientras tanto, miles de trabajadores siguen recorriendo las calles de Lima y Callao con temor de convertirse en las próximas víctimas.