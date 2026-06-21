Centro de Lima: reabren las principales vías tras jornada de protestas

Las principales vías del Centro de Lima fueron reabiertas al tránsito luego de las restricciones y bloqueos registrados durante las movilizaciones. El retiro de las rejas permitió el retorno de peatones y vehículos.

Avenidas como Abancay, Tacna, Garcilaso de la Vega y Miguel Grau recuperaron su circulación habitual. Transportistas y comerciantes, afectados por la paralización, retomaron sus actividades.

Comercios buscan recuperar ventas con ofertas por el Día del Padre

Desde tempranas horas, galerías y mercados como Mesa Redonda registraron una importante afluencia de compradores. Los comerciantes aprovecharon la campaña por el Día del Padre para ofrecer promociones en tazas, vasos decorados, correas, billeteras y relojes.

Con las calles nuevamente llenas de visitantes, cientos de familias continúan recorriendo los establecimientos en busca de un detalle para homenajear a papá. Más allá del precio, muchos buscan agradecer el esfuerzo y dedicación que los padres brindan día a día.