Parque de las Leyendas recibirá dos elefantes africanos tras décadas de ausencia

El Parque de las Leyendas volverá a albergar elefantes después de varias décadas. Se trata de dos machos africanos provenientes de Puebla, México, que llegarán en los próximos meses como parte de un programa internacional de conservación.

Los nuevos habitantes fueron rescatados por Africam Safari y se salvaron de ser sacrificados en África. Actualmente, el zoológico trabaja en la remodelación de un recinto de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la zona internacional, donde anteriormente habitaron los últimos elefantes del parque.

La llegada de estos ejemplares marcará un hecho histórico, ya que será la primera vez que el Perú tenga elefantes africanos. Los anteriores residentes, Mary, Tauro y Cobos, eran de origen asiático y se convirtieron en algunas de las principales atracciones durante las décadas de 1980 y 1990.

LAS FAVORITAS DEL PÚBLICO

Los animales, que pueden consumir hasta 180 kilos de alimento al día, serán trasladados por vía aérea bajo estrictos protocolos. Mientras tanto, visitantes continúan disfrutando de otras especies emblemáticas como la jirafa Melman y la rinoceronte Valentina, dos de las favoritas del público.