Miraflores: inician operativo contra motos y scooters eléctricos que circulan por ciclovías

Las autoridades iniciaron una campaña de orientación para que los conductores de vehículos eléctricos respeten las normas de tránsito. Desde agosto se aplicarán multas a quienes incumplan las disposiciones.

Las autoridades realizaron un operativo en Miraflores para fiscalizar a los conductores de motos y scooters eléctricos que invaden las ciclovías y las zonas peatonales. La campaña busca promover una movilidad más segura.

Varios usuarios fueron intervenidos por no usar casco. Algunos reconocieron haberlo olvidado, mientras que otros admitieron que no suelen utilizarlo pese a los riesgos.

Multas comenzarán a aplicarse desde agosto

La Policía de Tránsito y las municipalidades realizarán una marcha blanca de 45 días con labores de orientación. Luego, se iniciarán las sanciones contra quienes no respeten las normas.

Las autoridades recordaron que las motos eléctricas deben circular por la pista y no por las ciclovías, que están destinadas exclusivamente para bicicletas y scooters individuales.