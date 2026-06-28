Avión FAP lleva 14 toneladas de ayuda para afectados por terremotos en Venezuela

El gobierno peruano dispuso el envío de 14.5 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para atender a la población afectada por los terremotos. La asistencia partió en un avión de la Fuerza Aérea del Perú con destino al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, con un tiempo de vuelo estimado de seis horas desde Lima.

En diálogo con un equipo de El Dominical de Panamericana, el coronel Juan Carlos Vásquez Acosta, de la Fuerza Aérea Peruana, detalló que la carga está compuesta principalmente por carpas, camas de campaña, alimentos no perecibles y equipamiento para los bomberos que trabajan en las zonas afectadas.

Asimismo, Vásquez Acosta precisó que nuestro país ya se hizo presente con la presencia de brigadistas y equipos de rescate desde el primer momento, y este envío corresponde a la segunda fase de asistencia.

Coordinación internacional

El coronel Vázquez explicó que las coordinaciones para el ingreso de la ayuda humanitaria se realizaron a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa, gestionando las autorizaciones necesarias con las autoridades venezolanas. "El Estado peruano, a través de los diferentes ministerios, hace posible justamente esta autorización para poder ingresar", señaló.

Recorrido de avión con ayuda

Cabe resaltar que, el avión sobrevolará Lima, Colombia y posteriormente Venezuela para entregar la ayuda que, según indicó el oficial, "tanto lo necesitan" las miles de personas afectadas por los sismos.