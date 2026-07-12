Balean bus de "Las Estrellas de la Cumbia" en Los Olivos: hay dos heridos

La agrupación musical 'Las Estrellas de la Cumbia' fue víctima de un ataque a balazos en la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, cuando se dirigía a una presentación luego de salir de un concierto.

El bus recibió al menos 12 disparos, dejando a dos personas heridas. El conductor, quien fue rozado por una bala en la cabeza, y otra persona que sufrió un roce en el dedo, según informó la manager del grupo en comunicación exclusiva con El Dominical de Panamericana Televisión.

La manager de la agrupación denunció que la banda criminal les habría exigido el pago de hasta S/100 mil bajo amenaza de muerte. "Si no pagan esta suma millonaria, van a tener el mismo destino que el promotor John Leiva", advirtieron los extorsionadores, en referencia al productor musical asesinado por temas de extorsión.

Ataque previo y banda detrás de atentado

Según la manager, la agrupación musical ya había sido extorsionada hace algunos meses, también con amenazas de disparos, y denunciaron el hecho ante las autoridades, pero no recibieron respuesta.

Ambos heridos fueron trasladados a una clínica para recibir atención médica. Cabe resaltar, que la banda criminal "Los Mexicanos" se han atribuido este nuevo ataque al sector musical, mientras la policía ya se encuentra realizando las investigaciones del caso.