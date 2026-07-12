El Dominical de Panamericana

12/07/2026

Los Olivos: sujetos en moto atacan a balazos bus interprovincial con pasajeros

Unidad de transportes fue atacada por sicarios en moto lineal antes de llegar al óvalo Infantas. La PNP maneja la hipótesis de extorsión, aunque la empresa no ha presentado denuncia formal.



Un bus de la empresa interprovincial Excluciva fue atacado a balazos cuando transitaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, antes de llegar al óvalo Infantas. Sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra la unidad, que recibió cuatro impactos en la parte delantera, perforando el parabrisas.

El ataque ocurrió cuando el bus se dirigía a Chiclayo con varios pasajeros a bordo. El conductor de la unidad logró mantener el control del vehículo y no se reportaron personas heridas ni algún fallecido. 

Todos fueron trasladados a otra unidad para continuar su viaje mientras la Policía realizaba las diligencias en la escena del atentado. Las autoridades investigan el móvil del ataque, y una de las principales hipótesis apunta a un caso de extorsión, aunque la empresa no ha formalizado una denuncia por temor a posibles represalias.

Denuncia anónima

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de la PNP, recordó que las empresas y ciudadanos pueden realizar denuncias de manera anónima a través de una plataforma digital.

"Ahora hay un aplicativo donde se ingresa a una segunda instancia y elimina todo dato personal. Luego se comunica al fiscal y se le otorga un código de reserva al denunciante", explicó Obando a Panamericana Televisión.

Investigación y denuncias de extorsión

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este nuevo ataque contra el transporte interprovincial. La PNP exhorta a las empresas a denunciar estos hechos para fortalecer las investigaciones y frenar la ola de extorsiones que afecta al sector.


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