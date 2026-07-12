Los Olivos: sujetos en moto atacan a balazos bus interprovincial con pasajeros

Un bus de la empresa interprovincial Excluciva fue atacado a balazos cuando transitaba por la Panamericana Norte, en el distrito de Los Olivos, antes de llegar al óvalo Infantas. Sujetos a bordo de una moto lineal dispararon contra la unidad, que recibió cuatro impactos en la parte delantera, perforando el parabrisas.

El ataque ocurrió cuando el bus se dirigía a Chiclayo con varios pasajeros a bordo. El conductor de la unidad logró mantener el control del vehículo y no se reportaron personas heridas ni algún fallecido.

Todos fueron trasladados a otra unidad para continuar su viaje mientras la Policía realizaba las diligencias en la escena del atentado. Las autoridades investigan el móvil del ataque, y una de las principales hipótesis apunta a un caso de extorsión, aunque la empresa no ha formalizado una denuncia por temor a posibles represalias.

Denuncia anónima

El coronel PNP Holger Obando, jefe de la División de Investigación de la PNP, recordó que las empresas y ciudadanos pueden realizar denuncias de manera anónima a través de una plataforma digital.

"Ahora hay un aplicativo donde se ingresa a una segunda instancia y elimina todo dato personal. Luego se comunica al fiscal y se le otorga un código de reserva al denunciante", explicó Obando a Panamericana Televisión.

Investigación y denuncias de extorsión

Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables de este nuevo ataque contra el transporte interprovincial. La PNP exhorta a las empresas a denunciar estos hechos para fortalecer las investigaciones y frenar la ola de extorsiones que afecta al sector.