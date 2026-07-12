Hospital PNP en crisis por millonaria deuda: denuncian falta de medicinas

La farmacia de la Policía Nacional está a punto de cerrar debido a una deuda de S/12 millones que SaludPol mantiene con la farmacia administrada por Fonbiepol, afectando a más de 450 mil policías y sus familias.

La Asociación de Policías Femeninas del Perú realizó una protesta exigiendo la promulgación de una ley que traslade la administración de SaludPol del Ministerio del Interior a la Comandancia General de la Policía. "Por la mala gestión de SaludPol, estamos siendo prácticamente denigrados en nuestra salud", señaló la brigadier en retiro María Luis Quihue, presidenta de la asociación.

Testimonios de agentes afectados

Exintegrantes de la institución policial relataron el drama que viven debido a la ausencia de medicamentos y la falta de atención oportuna en los hospitales de la Policía. Aarón Padilla, policía en retiro de 55 años que viene desde Iquitos, señaló que se dializa tres veces por semana y debe pagar más de S/63 por cada sesión. "Si no tengo para comprar, no me dializan", denunció.

Víctor López Ramírez, expolicía de Investigación Criminal de 69 años, contó que esperó cinco meses para una cirugía de desprendimiento de retina. "He estado a punto de perder la vista. Soy un servidor del Estado, promoción 80, y hemos luchado contra el terrorismo", afirmó.

Comunicado de Fonbiepol

La farmacia Fonbiepol informó mediante un comunicado que, debido a la deuda de S/12 millones que SaludPol mantiene con esta farmacia, no será posible realizar la compra de medicamentos necesarios para abastecer a los policías y sus familias.