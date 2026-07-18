Bomberos sí participarán en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, confirma Mindef

ACTUALIZACIÓN

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú participará en la Gran Parada Militar por Fiestas Patrias, este 29 de julio. En entrevista con Canal N, el ministro de Defensa, Amadeo Flores, confirmó que esta decisión se dio tras sostener una reunión con la comandancia general de la institución para resolver las diferencias surgidas por la reducción del aforo.

NOTA ORIGINAL

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) anunció que no participará en el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias, programado para el 29 de julio, debido a la reducción del aforo para los participantes.

A través de un comunicado, la institución señaló que este año conmemora sus 165 años de servicio al país y que 300 bomberos se habían preparado durante seis semanas para representar a la entidad.

"El amor a la patria nos ha impulsado a participar en el desfile durante décadas, pero este año no podremos hacerlo con nuestros tres batallones históricos de Lima, Callao y provincias", indicó el CGBVP, que lamentó la decisión adoptada por la organización del evento.

Respuesta del Mindef

El Ministerio de Defensa expresó su pesar por la decisión y señaló que no se logró un entendimiento óptimo sobre los aspectos técnicos y logísticos de la columna de marcha. El Mindef indicó que la comisión organizadora establece los criterios para cada edición y que este año se aplicaron restricciones de aforo.

La entidad resaltó que en fechas de alta trascendencia como el aniversario de nuestra independencia, debe primar, por encima de cualquier diferencia de criterios, "el más alto sentido patriótico y la unidad nacional".