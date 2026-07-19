Delincuentes atacan a balazos a dos buses interprovinciales en la Panamericana Norte

Continúan los ataques. Dos buses interprovinciales fueron baleados en la madrugada de este domingo 19 de julio cuando se encontraba en la Panamericana Norte, en presuntos ataques de extorsión.

Los disparos impactaron contra las cabinas de los conductores de las empresas Cruz del Sur y Cruz del Norte, generando pánico entre los pasajeros. El primer vehículo, con 37 pasajeros con destino a Huaraz, tuvo que realizar un transbordo.

Ambos conductores resultaron ilesos, aunque uno presentó heridas leves por los vidrios rotos. Según la Policía, dos sujetos en una moto lineal dispararon en el mismo sector con pocas horas de diferencia.

Nota extorsiva con exigencia

Los atacantes dejaron una nota extorsiva en una de las unidades con un número telefónico y en el mensaje exigirían a los dirigentes de la empresa de transporte interprovincial que se comunicaran con ellos.

Sin denuncias y normalidad en operaciones

Los representantes de las empresas afectadas decidieron no denunciar el hecho ante la Policía por temor a represalias. A pesar de la gravedad de los ataques, las actividades en la base de la avenida Javier Prado, en La Victoria, continuaron con normalidad y los pasajeros siguieron adquiriendo pasajes.