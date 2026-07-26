Aumentan precios de pasajes en terminal de Yerbateros por Fiestas Patrias

El precio de los pasajes para viajar a Huancayo, Junín y Pasco alcanzó hasta los S/230 debido al incremento de viajeros por las Fiestas Patrias y al bloqueo generado por un accidente en la Carretera Central.

​Un equipo de El Dominical llegó hasta el terminal de Yerbateros, ubicado en el distrito de San Luis, donde los boletos con destino a la sierra central se han triplicado, pasando de costar 20, 25 o 30 soles a montos que van entre los 180, 200 y hasta 230 soles.

Esta sobredemanda ha provocado la indignación de varios usuarios, quienes se ven obligados a realizar largas esperas en la sala de embarque con sus equipajes a la espera de unidades disponibles.

Pasajeros exigen regulación ante incrementos

​Ante las elevadas tarifas registradas desde la tarde previa, diversas familias de viajeros expresaron su malestar por lo que consideran un cobro abusivo por parte de las empresas de transporte interprovincial.

Accidente en Carretera Central

​A la alta afluencia de viajeros por la temporada festiva se sumó un accidente de tránsito registrado el último viernes en la Carretera Central, donde un camión sufrió una volcadura y provocó la paralización del tráfico vehicular en la ruta.