Exigen cupos de S/10 por día a más de mil ambulantes en Gamarra

​Nuevas bandas de extorsionadores y cobradores de cupos han tomado las calles aledañas al emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, exigiendo el pago de hasta 10 soles diarios a más de mil comerciantes informales para permitirles trabajar.

A pocos meses de los operativos policiales que desarticularon a la organización "Los Pulpos de La Victoria", comerciantes y dirigentes denuncian que remanentes y nuevas mafias han iniciado disputas territoriales en los dameros B y C, generando un clima de violencia que ya ha dejado víctimas mortales y heridos por ataques de sicariato.

​"Nadie trabaja en la vía pública gratis, nadie. Detrás de eso hay gente, hay mafias cobradoras de cupos. (...) El 100% de los comerciantes informales que están en el Damero C (...) pagan cupos todos, todos son extorsionados, les obligan a pagar por la fuerza, con violencia o amenaza", declaró Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú.

​Disputa territorial y violencia

​La violencia vinculada al cobro de cupos se ha intensificado tras el encarcelamiento de los antiguos cabecillas de la zona. En las últimas semanas se registró la muerte de un comerciante, así como un ataque a balazos contra un vendedor en una galería cercana a La Cañita, perpetrado por un sicario que ocultaba un arma de fuego en una bolsa.

Además, la administración de dicho establecimiento recibió una nota de amenaza firmada por la banda "Los Capuchas Negras del Cercado de Lima NG", en la que exigen el pago de 40 soles por puesto.

​Incremento de denuncias por extorsión

De acuerdo con cifras del Ministerio Público correspondientes al primer semestre del 2026, se han registrado 12,634 denuncias por extorsión en el país, lo que representa un promedio aproximado de 70 casos diarios.